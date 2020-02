Nuovo Nissan Juke, il crossover coupè pioniere di tecnologia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Fra un'auto e un veicolo spaziale ci sono molte più analogie di quanto si possa immaginare. E' il suggestivo messaggio che ha voluto trasmettere Nissan nel test drive in anteprima nazionale del Nuovo crossover compatto Juke, che ha avuto, come momento clou, una emozionante esperienza di volo nel centro Aero Gravity di Pero, l'unica galleria del vento verticale in Italia dove grazie alla potenza di sei turbine si riesce a generare un flusso di aria a 370 km/h, simulando così l'assenza di gravità. A raccontare come la ricerca spaziale abbia aiutato a sviluppare tecnologie poi applicate alle auto, come ad esempio la propulsione a idrogeno, i sistemi di navigazione e di assistenza alla guida e i sensori per i controlli di svariati parametri, è stato l'astronauta Umberto Guidoni, che però ha voluto sottolineare come oggi sia vero anche il contrario: "Siamo arrivati alla situazione in cui la ... ilfogliettone

