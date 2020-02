Nuova reunion di Sabrina Vita da Strega: stavolta c’é tutto il cast originale (foto) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Qualcosa bolle in pentola in casa Spellman: il cast di Sabrina Vita da Strega si è riunito per un evento speciale, a 17 anni dalla fine della serie originale. Lo scorso sabato, Melissa Joan Hart, storica interprete della protagonista, aveva parlato di una reunion sui social, spiegando di aver contattato oltre 85 persone - tra attori e membri dello staff - che hanno lavorato alla celebre sitcom per un'occasione unica. Al magazine People, l'attrice - oggi 43enne - ha dichiarato: "Stanno volando da ogni parte. Elisa Donovan viene da San Francisco e Beth Broderick dal Texas. Questo dimostra il legame che avevamo. Quel gruppo era così stretto che avevamo una connessione speciale. Lo sapevamo e basta." La Hart stessa ha ammesso di essere ancora in contatto con gli ex membri del cast di Sabrina Vita da Strega, e di non vedere l'ora di incontrarli di nuovo per questa reunion speciale. Il ... optimaitalia

