Notizie del giorno – Napoli e Parma infuriate con gli arbitri, allarme Roma (Di lunedì 10 febbraio 2020) FURIA Napoli – Napoli-Lecce fa discutere. L’episodio incriminato è il contatto al 25° della ripresa tra Giulio Donati, difensore giallorosso, e Arkadiusz Milik, attaccante azzurro. Il tocco del calciatore del Lecce sul piede del polacco c’è, ma Milik accentua molto la caduta, cosa che induce l’arbitro Giua a fischiare la simulazione dell’attaccante e ad ammonirlo. Il protocollo, in questi casi, invita a vedere se l’eventuale errore dell’arbitro possa essere chiaro ed evidente. Per il Var Abisso l’episodio non rientra nella casistica. Una decisione che ha gettato nello sconforto i napoletani e arrivata in un momento chiave del match, sul punteggio ancora di 1-2. (LA GALLERY COI MESSAGGI PIU’ DURI) IL Parma SE LA PRENDE CON L’ARBITRO – Parma furioso per un contatto in area di rigore tra Cornelius e Acerbi, il difensore biancoceleste trattiene in modo evidente ... calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Sono gli over 60 le principali vittime del #coronavirus, quelle in cui il decorso è peggiore. Ma il medico cinese e… - Agenzia_Ansa : Foibe, Sergio Mattarella alla vigilia del Giorno del ricordo: 'Fu una sciagura nazionale, no al negazionismo'.… - RobertoBurioni : Tra pochi minuti a @chetempochefa prima del Tg2 per le ultime notizie sul coronavirus -