Nola: Tenta di rubare un’auto nel parcheggio del centro commerciale. IL NOME (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nola: 31enne bloccato e arrestato dai carabinieri mentre Tenta di rubare un’auto nel parcheggio del centro commerciale. Prevenzione e contrasto ai reati predatori nelle aree commerciali di Napoli e Provincia al centro di servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Particolare l’attenzione dedicata alle aree parcheggio dove frequenti sono i furti di auto. Ed è proprio nel parcheggio di un noto centro commerciale di Nola che i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per Tentato furto aggravato Marcello Esposito, 31enne di Volla già noto alle ffoo. È stato sorpreso mentre forzava con un cacciavite la serratuta della portiera di una vettura in sosta. Bloccato prima che potesse fuggire con l’auto, il 31enne è stato arrestato, giudicato nelle aule del Tribunale di Nola e poi tradotto al carcere di Poggioreale. L'articolo Nola: Tenta di rubare ... 2anews

