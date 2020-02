Nina Moric Vs Luigi Mario Favoloso: arriva la testimonianza choc del figlio di lei Carlos Maria Corona! (Video) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ieri sera, nel corso di Live – Non è la D’Urso, è andato in onda uno scontro infuocato tra Nina Moric, il suo ex Luigi Mario Favoloso ed i genitori di lui. Tutto è iniziato con la sparizione di Favoloso pochi giorni dopo Natale. Tanta preoccupazione ed apprensione per la famiglia che è stata ospite persino a Chi l’ha visto? e Quarto Grado per ritrovarlo. Alla fine, però, è stato lui stesso a fare ritorno in Italia. A quel punto, Nina Moric è stata presa in causa ed ha deciso di raccontare la verità: secondo la showgirl, Luigi l’avrebbe picchiata al culmine di una lite in cui l’accusava di averlo tradito e, quando stava anche per farlo con suo figlio Carlos, è lì che la Moric lo ha cacciato via di casa, intimandogli di non farvi più ritorno (come raccontato QUI). Tuttavia, Favoloso ha sempre negato il fatto di essere un uomo violento e, come affermato ... isaechia

