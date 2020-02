Nina Moric ha tentato di incastrare Favoloso? Parla il chirurgo – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nina Moric ha mentito? Luig Favoloso non la picchiava? I lividi mostrati in foto potrebbero derivare da un intervento di liposuzione Dopo la fuga di Luigi Favoloso l’ex compagna Nina Moric lo ha accusato di averla più volte picchiata, ha mostrato anche una foto dove ha dei lividi sul corpo . Di recente Favoloso ha smentito … L'articolo Nina Moric ha tentato di incastrare Favoloso? Parla il chirurgo – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

roger_fed23 : @Fletcher_Lynd a proposito di somiglianze, ti segnalo l'evoluzione di Nina Moric in Alain Boghossian. - AttilaAzureRive : RT @Iosonolagomma: Morgan sta dalla D'Urso a fare la macchina della verità con la Mussolini e Nina Moric. Io come faccia a mettersi in ques… - verolove_87 : RT @jaembrace: Eh sì Barbara, Nina Moric non si è proprio MAI rifatta è sempre stata così, certo #noneladurso -