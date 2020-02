Nina Moric ha mentito? Il verdetto dei medici a ‘Live non è la D’Urso’ – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Barbara D’Urso ieri ha fatto visitare Nina Moric in diretta per capire se i segni mostrati dalla modella fossero dovuti a violenza o ad una liposuzione. Nelle ultime settimane la storia tra Luigi Favoloso e Nina Moric è stata argomento di discussione sui social e sui giornali di gossip. Prima il ragazzo ha fatto perdere … L'articolo Nina Moric ha mentito? Il verdetto dei medici a ‘Live non è la D’Urso’ – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

michilauro : RT @roger_fed23: @Fletcher_Lynd a proposito di somiglianze, ti segnalo l'evoluzione di Nina Moric in Alain Boghossian. - zazoomnews : Nina Moric a Live i medici analizzano i segni sui fianchi: lividi o liposuzione arriva il parere - #Moric #medici… - zazoomnews : Nina Moric da Barbara D’Urso la verità sulle foto della presunta violenza - #Moric #Barbara #D’Urso #verità #sulle… -