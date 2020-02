Netflix conferma la terza stagione di “Sex Education” (Di lunedì 10 febbraio 2020) È ufficiale: la terza stagione di 'Sex Education' si farà e la produzione inizierà già quest'anno. La conferma è arrivata da Netflix tramite un video su YouTube, in cui Alistair Petrie nei panni del preside Grof introduce un'irriverente serie di dipinti, in cui sono raffigurati i volti dei protagonisti. Un modo originale per confermare che il cast delle passate due edizioni sarà confermato. fanpage

