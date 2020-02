Napoli, treno della metropolitana guasto: passeggeri bloccati al buio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Questa mattina la Linea 1 della metropolitana, da poco riaperta, si è fermata nuovamente. Il treno delle 7.50, è rimasto bloccato per un guasto tra Montedonzelli e Medaglie d’Oro. Grandissimo disagio per i passeggeri che, rimasti al buio, hanno iniziato ad accusare disagio e nervosismo. Qualcuno si è sentito male tanto che è stato necessario aprire le porte d’emergenza. Arrivati alla stazione di Medaglie d’Oro dopo circa 40 minuti, il treno è stato fermato e tutti i passeggeri sono stati fatti scendere in attesa del convoglio successivo. L'articolo Napoli, treno della metropolitana guasto: passeggeri bloccati al buio proviene da Anteprima24.it. anteprima24

