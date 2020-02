Napoli, rinnovato il contratto con Kappa: il club ha firmato fino al 2022 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il contratto tra il club campano e l'azienda piemontese, siglato precedentemente nel 2015, è stato prolungato per altre due stagioni come comunicato ufficialmente dalla società partenopea: "Il rinnovo di due anni rispetto all’accordo in scadenza al 30 giugno 2020 è stato fortemente voluto nell’ottica di poter discutere i termini di un nuovo accordo di più lungo periodo". fanpage

Pasqual17206136 : RT @sonoNAPnonITA: Quando di lunedì mattina scoprì che il Napoli ha rinnovato il contratto per altri due anni con #Kappa. - comuneformicola : RT @VincenzoDeLuca: Emozionante la visita presso la Sinagoga di Napoli. Abbiamo rinnovato solidarietà e vicinanza alla comunità ebraica e c… - spaziocalcio : #Napoli, rinnovato il contratto con lo sponsor tecnico #Kappa -