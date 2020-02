Napoli, parla Paolo Del Genio: “La squadra è motivata solo contro grandi avversari o grandi attaccanti” (Di martedì 11 febbraio 2020) Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il momento attuale del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Impossibile non fare una tiratina d’orecchie agli azzurri dopo la sconfitta con il Lecce. “La squadra è motivata solo contro grandi avversari o grandi attaccanti come Immobile, Ronaldo, o di sentire vicino il grande obiettivo, tipo vincere il campionato ed allora dai il 100% anche col Lecce. Ora non ci sono gli stimoli giusti senza il grande avversario. Poi si dice che non guardiamo la classifica, ma lo sappiamo che i grandi obiettivi sono lontani. Giocano anche per vincere, ci mancherebbe, ma avendo fatto di più di quello che valevano per anni, si reputano grandi campioni che devono giocare per grandi obiettivi, ma hanno bisogno dello stimolo, di sentire un obiettivo. Non c’è altro che cambiare molti giocatori, non si ... calciomercato.napoli

