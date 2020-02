Napoli, Lozano ancora fuori: impazza l’hashtag #FueraGattuso sui social (Di lunedì 10 febbraio 2020) I tifosi messicani sono infuriati con Rino Gattuso, colpevole di non schierare mai titolare Hirving Lozano Come se non bastassero i problemi di campo, Rino Gattuso deve “preoccuparsi” anche dei problemi social. I tifosi messicani, infatti, sono infuriati con il tecnico azzurro per il poco minutaggio concesso al loro idolo Hirving Lozano. Sotto ogni post social del Napoli giganteggia l’hashtag #FueraGattuso da parte di tutti i tifosi messicani, i quali muoiono dalla voglia di vedere il loro beniamino affermarsi anche in Italia. Un sentimento condiviso con i tifosi partenopei. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

