Napoli, il report dell’allenamento di oggi: si lavora per l’Inter (Di lunedì 10 febbraio 2020) Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma mercoledì a San Siro per la semifinale di andata di Coppa Italia, alle ore 20:45. La delusione per la sconfitta con il Lecce è tanta, ma adesso bisogna voltare subito pagina. La coppa nazionale si è trasformata nell’obiettivo stagionale principale degli azzurri, che si sono anche rinforzati col mercato di gennaio. Stamattina la squadra si è divisa in due gruppi. I calciatori che sono andati in campo dall’inizio contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri elementi della rosa, invece, sono stati impegnati in campo con una prima fase di esercizi di attivazione attivazione. Successivamente si è svolto lavoro tecnico-tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. L’auspicio dei tifosi è che i big possano tornare a ... calciomercato.napoli

