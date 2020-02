Napoli, decine di parcheggiatori abusivi intorno al San Paolo: 30 sanzioni, 6 denunce (Di lunedì 10 febbraio 2020) Trenta parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati all’esterno dello stadio San Paolo in occasione della partita di ieri contro il Lecce. In sei sono stati denunciati perché già sanzionati in precedenza. I controlli sono stati effettuati dalla Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. L'articolo Napoli, decine di parcheggiatori abusivi intorno al San Paolo: 30 sanzioni, 6 denunce proviene da Ildenaro.it. ildenaro

Ilcamp : @Torrenapoli1 Napoli Cagliari fu tutta un'altra partita, con decine di occasioni e un dominio assoluto. Fecero un t… - juornoit : #Concorsone, ripartono le selezioni al #Palapartenope di Napoli. In decine di migliaia a caccia del posto fisso al… - paolochiariello : #Concorsone, ripartono le selezioni al #Palapartenope di Napoli. In decine di migliaia a caccia del posto fisso al… -