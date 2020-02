Napoli, allerta meteo per vento forte dalle ore 16 di oggi fino a domani 11 febbraio (Di lunedì 10 febbraio 2020) allerta meteo Napoli per vento forte da oggi fino a domani 11 febbraio. Il bollettino della Protezione civile Campania: interessati soprattutto i quadranti centro-settentrionali della regione. I venti saranno generalmente forti dai quadranti occidentali. Le aree maggiormente interessate saranno quelle appenniniche della Campania centro-settentrionale dove si prevedono "Venti forti da Ovest-Sud-Ovest con locali raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domani, 11 febbraio" fanpage

