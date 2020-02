Napoli, allerta meteo: attenti agli alberi. Domani parchi chiusi (ma scuole aperte) (Di lunedì 10 febbraio 2020) A Napoli Domani parchi cittadini chiusi, cimiteri e scuole aperte. A comunicarlo il Comune dopo l’avviso di allerta meteo emesso dalla Protezione civile regionale – di colore verde per rischio idrogeologico – valido dalle 16 di oggi alle 22 di martedì. Previste possibili forti raffiche dai quadranti occidentali, a partire dalla serata, sulle zone costiere e sulle isole. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’amministrazione invita: a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, ... ildenaro

