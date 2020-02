«Mythic Quest: Raven's Banquet», la nuova comedy di Apple TV+ sul mondo dei videogame (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cosa succede nelle segrete stanze degli sviluppatori di videogiochi? Prova a raccontarcelo sul filo dell’ironia Mythic Quest: Raven's Banquet, nuova serie in streaming dal 7 febbraio su Apple TV+. Ambientata dietro le quinte di un popolare video gioco online in stile Word of Warcraft, vede Rob McElhenney (It's Always Sunny in Philadelphia) nei panni di Ian Grimm, direttore creativo di un gioco il cui narcisismo mette a dura prova la pazienza di un team di “sviluppatori”, sospesi tra genio e follia, come sempre in Questi casi. Oltre la sit-com Niente di (troppo) serio, per carità, anche se di riferimenti al mondo dei videogiochi se ne possono cogliere un bel po’, Mythic Quest: Raven's Banquet è piuttosto una comedy sull’ambiente del lavoro, anche se un lavoro un po’ speciale, che un tempo si sarebbe resa in forma di sit-com. Ma oggi che il gusto del pubblico si è fatto più ... gqitalia

Stay_Nerd : Mythic Quest: Raven’s Baquet – L’esordio di Ubisoft nel mondo delle serie TV - GamingToday4 : Visualizza il primo trailer di Mythic Quest di Apple del team dietro È sempre soleggiato a Filadelfia -