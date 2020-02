Muore bambino per influenza: la madre era No Vax (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tremenda vicenda negli Stati Uniti: un bambino è morto di influenza dopo che la madre No Vax si era rifiutata di dargli le cure necessarie Nel periodo in cui tutto il mondo è alle prese con lo spauracchio del Coronavirus, purtroppo anche la comune influenza stagionale miete delle vittime. La tragica storia che arriva dagli … L'articolo Muore bambino per influenza: la madre era No Vax proviene da www.inews24.it. inews24

