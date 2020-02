MotoGP, Test Sepang 2020: Valentino Rossi saluta la Malesia con rinnovata fiducia, sarà così anche a Losail? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Mai fidarsi dei Test pre-stagionali direbbe un vecchio adagio, ma per quanto riguarda Valentino Rossi non ce n’è pericolo. Il “Dottore”, infatti, negli ultimi anni spesso ha dimostrato di poter ottenere buoni risultati dalla pista di Sepang, salvo poi crollare rapidamente sin da Losail, prima con la sessione di Test, quindi con il primo appuntamento del Mondiale di MotoGP. La tre-giorni malese ha proposto il pilota di Tavullia in buono spolvero in ogni turno. Dopo un venerdì e un sabato nei quali ha preferito badare al sodo, lavorando sul passo gara e sui nuovi dettaglio della sua M1, il nove volte campione del mondo ha chiuso domenica con un ottimo tempo a poco meno di 2 decimi da Fabio Quartararo che, oltre ad avere esaltato la moto di Iwata, ha dettato legge in questi Test. Come inizio, dunque, non c’è male per Valentino Rossi. Sicuramente meglio rispetto ad ... oasport

