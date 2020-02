MotoGP | prende sempre più forma il futuro di Valentino Rossi alla Yamaha Petronas

LIVE MotoGP - Test Sepang 2020 in DIRETTA : Quartararo sempre in vetta - Bagnaia 4° sorprende e precede Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.50 Migliora i suoi parziali Vinales e anche Marquez lo imita, ma i due spagnoli non sono concentrati sul cronometro. 6.47 Stupisce la diciottesima posizione di Vinales che torna in azione ma chiude il suo 47esimo giro ancora su tempi alti. Anche per lo spagnolo si lavora sul ritmo gara. 6.44 Di nuovo ai box Quartararo dopo 32 giri totali, rimane in pista Marc Marquez che di tornate ne ha 37, ma ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2020 in DIRETTA : Quartararo il migliore - Bagnaia 4° sorprende e precede Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.29: Ducati in cerca di feeling? Potrebbe essere il titolo di una canzone, ma è la realtà della Rossa a Sepang… #SepangTest Day 3 – Midday LIVE MotoGP - Test Sepang 2020 in DIRETTA : Quartararo il migliore - sorprende Bagnaia 4° davanti a Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.12: Passo dell’1’59″5/6 per Valentino Rossi con la Yamaha, mentre Dovizioso dopo aver girato su tempi attorno al 2’00″4 è rientrato ai box. 5.10: Vinales migliora il proprio riferimento: 1’59″169 per lui, ma in 18ma posizione. 5.07: Sul tracciato Vinales, Valentino Rossi e Dovizioso. 5.04: Come riportato da gpone.com, vi è stata la caduta senza conseguenze ...

MotoGP - i piloti che passeranno nella Classe Regina dalla Moto2 nel 2020 : fari puntati su Alex Marquez e Brad Binder - Iker Lecuona proverà a sorprendere : Periodo di pausa invernale per il Motomondiale, che tornerà protagonista a partire da febbraio con i test e poi dal 6 marzo con il primo weekend di gara della nuova stagione. A Losail saranno presenti tre nuovi volti sulla griglia di partenza della Classe Regina MotoGP, tutti provenienti dalla Moto2: Alex Marquez, Brad Binder e Iker Lecuona. Andiamo a scoprire meglio i rookie che si apprestano ad affrontare la prima stagione della carriera nella ...

MotoGP - la Honda si prepara ad un netto taglio con il passato : decisione sorprendente dei vertici HRC : Secondo quanto filtra dall’ambiente Honda, pare che i vertici della HRC non vogliano rinnovare il contratto di partnership con la Repsol dopo 26 anni di collaborazione La Honda si prepara ad operare un taglio importante con il proprio passato, la Casa giapponese infatti ha intenzione di non rinnovare il contratto con la Repsol in scadenza alla fine del 2020. AFP/LaPresse Una collaborazione durata ben 26 anni che adesso rischia di non ...

MotoGP - Valentino Rossi : “La Yamaha è buona - va migliorata. Prendere 10 km/h sul rettilineo è un problema” : Ieri si è disputata la seconda giornata di Test MotoGP a Jerez, sulla pista spagnola i piloti hanno acceso i motori per l’ultima volta in questa stagione dandosi appuntamento per il 2020 dopo la sosta invernale. La fitta pioggia che si è abbattuta in questa zona della penisola iberica ha praticamente impedito ai centauri di effettuare un lavoro prolifico e di raccogliere dati interessanti in vista del pRossimo Mondiale MotoGP, soltanto ...

MotoGP - la sorprendente indiscrezione su Zarco : “il suo passaggio alla Ducati è ormai imminente” : Il pilota francese, dopo le ultime esperienze con KTM e Honda, dovrebbe presto accasarsi alla Ducati Avintia Johann Zarco pare essersi convinto ad accettare l’offerta della Ducati Avintia, rimanendo dunque in MotoGp. Dopo le titubanze espresse nelle scorse settimane, il transalpino pare abbia deciso di accasarsi nella squadra satellite del team di Borgo Panigale, dopo le rassicurazioni di Ciabatti e Dall’Igna che gli hanno ...

MotoGP - sorprendente retroscena di mercato svelato da Cecchinello : “la prima scelta della Honda non era Alex Marquez” : Il boss della Honda LCR ha rivelato un retroscena di mercato relativo all’approdo di Alex Marquez in HRC Non era Alex Marquez la prima scelta della Honda HRC per sostituire Jorge Lorenzo, ritiratosi al termine di questa stagione dopo il Gran Premio di Valencia. AFP/LaPresse Il team campione del mondo infatti avrebbe voluto ‘promuovere’ Cal Crutchlow, permettendogli di entrare così nella squadra ufficiale dopo quattro anni ...

MotoGP – Quartararo si prende l’ultima pole dell’anno : la griglia di partenza del Gp di Valencia : Quartararo in pole, Marquez e Miller chiudono la prima fila: la griglia di partenza del Gp di Valencia Sesta pole position dell’anno per Fabio Quartararo oggi a Valencia: il francese del team Petronas ha preceduto Marquez e Miller al Ricardo Tormo di Cheste, chiudendo così la stagione in bellezza. Una sessione complicata invece per Valentino Rossi, che non è riuscito a far meglio del 12° tempo, trovandosi così ancora una volta costretto a ...