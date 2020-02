MotoGP, prende sempre più forma il futuro di Valentino Rossi alla Yamaha Petronas (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sorrisi e allegria: è un po’ questa la situazione in Yamaha al termine della tre-giorni di test a Sepang (Malesia). Il progetto 2020 sembra essere iniziato nel modo migliore e i riscontri del francesino Fabio Quartararo lo testimoniano. Il transalpino, quest’anno, avrà a disposizione una M1 ufficiale e quindi è deciso a lottare per il campionato, forte dell’esperienza dell’anno scorso. E’ già noto che il transalpino sarà al fianco dell’iberico Maverick Vinale nel Team Factory nel 2021, andando a comporre una coppia molto forte, visto che anche lo spagnolo si è messo in particolare evidenza nel corso delle prove malesi. E Valentino? Il nove volte iridato dovrà guardarsi attorno, ma a quanto pare non dovrà fare troppi sforzi. Il “Dottore” sa di godere della stima di Yamaha che, pur avendo dovuto assicurarsi un duo in ottica presente-futuro, ... oasport

