Montichiari, 44enne madre di tre figli muore per polmonite batterica (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roberta Valgiovio aveva solo 44 anni ed era madre di tre figli. Una polmonite batterica l’ha strappata prematuramente alla famiglia, dopo dieci giorni di ricovero in ospedale. La donna era originaria di Vighizzolo di Montichiari, in provincia di Brescia. Roberta aveva contratto una polmonite che è via via peggiorata. Secondo il quotidiano online Brescia Today, le condizioni della donna, nonostante il rapido ricovero in ospedale, si erano rapidamente aggravate per via di complicanze cardiache. A nulla sono valse le cure dei sanitari gardesani. Roberta, ricoverata all’ospedale di Desenzano, è morta sabato 8 febbraio 2020. La notizia della morte della 44enne ha gettato nello sconforto i famigliari e i molti che la conoscevano nella piccola frazione di Montichiari. Roberta lascia il marito Fabio e tre figli. Numerosi i messaggi di cordoglio per lei apparsi sui social. ... urbanpost

Montichiari 44enne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Montichiari 44enne