Modella italosenegalese scelta da Vouge. Consigliere leghista: “Italian Beauty? Non è bianca” (Di lunedì 10 febbraio 2020) E’ bufera su un Consigliere leghista che si è scagliato verbalmente contro una Modella italosenegalese. Il Carroccio si dissocia e lo licenzia. ROMA – E’ bufera su un Consigliere leghista che ha contestato la scelta di Vougue di scegliere una Modella italosenegalese per rappresentare l’Italia Beauty. Daniele Beschin ha commentato la foto con un “solo un italiano può essere bianco”. Parole che hanno provocato la reazione politica (e non solo) con il sindaco di Chiampo, cittadina in provincia di Venezia che ha visto crescere la giovane Modella, che ha attaccato il Consigliere di Arzignano: “Una posizione disgustosamente razzista. Non si può accettabile e soprattutto incompatibile con il suo ruolo”. La Lega si dissocia ed espelle il Consigliere Questa volta nessun sostegno da parte del suo partito. Da via Bellerio è arrivata una ... newsmondo

