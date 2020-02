Mobile World Congress, Amazon e Sony rinunciano per paura del Coronavirus (Di lunedì 10 febbraio 2020) Amazon e Sony rinunciano al Mobile World Congress per paura del Coronavirus. L’annuncio è arrivato dalle stesse multinazionali. BARCELLONA (SPAGNA) – Amazon e Sony rinunciano al Mobile World Congress di Barcellona per paura del Coronavirus. Le due multinazionali hanno deciso di non prendere parte alla fiera spagnola per evitare un possibile contagio. Già nei giorni scorsi era arrivato il passo indietro di altri colossi come per esempio LG, Ericsson e Nvida. Ritiri che non mettono a rischio il futuro della manifestazione come precisato dagli organizzatori: “Abbiamo preso tutte le misure preventive per fare in modo che la manifestazione si svolga in perfetta normalità senza rischi di contagio“. La rinuncia di Sony e Amazon Sony non prenderà parte al Mobile World Congress. A comunicarlo è stata la stessa azienda giapponese avttraverso un comunicato ... newsmondo

