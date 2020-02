MKERS: TOP 16 AL MONDIALE PER CLUB DI FIFA 20 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si è concluso a Milano il torneo FIFA eCLUB World Cup 2020, MONDIALE per team e CLUB di FIFA 20, che ha visto MKERS piazzarsi nella top 16, tenendo alta la bandiera italiana schierando due player nostrani in quello che è stato il primo vero “Major” organizzato nel nostro paese. Thomas De Gasperi, presidente MKERS: “Questo … L'articolo MKERS: TOP 16 AL MONDIALE PER CLUB DI FIFA 20 proviene da FUT Universe. imiglioridififa

