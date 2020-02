Miriana Trevisan boicotta l’ingresso al GF VIP, insulti sul web: “Sei ridicola” (FOTO) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Questa sera, lunedì 10 febbraio, al GF VIP sarebbe dovuta entrare anche Miriana Trevisan. Nel corso della precedente puntata di Verissimo, Alfonso Signorini aveva anticipato la notizia spiegando che i telespettatori ne avrebbero viste delle belle. Purtroppo, però, tutto questo non accadrà. La showgirl, infatti, ha deciso all’ultimo momento di tirarsi indietro. All’interno di un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, ha svelato che non prenderà parte alla puntata, ma la guarderà da casa. Gli utenti, però, non sono stati molto clementi con lei, sta di fatto che l’hanno riempita di insulti. L’annuncio di Miriana Trevisan su Instagram La storia d’amore tra Pago e Serena sta generando molto scalpore. Il pubblico da casa è diviso in due; da un lato c’è chi li sostiene, dall’altro chi ha fortemente criticato l’ingresso in casa della ... kontrokultura

