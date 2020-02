Miriam Vera, Trovato il Corpo Senza Vita: Era Perseguitata da uno Stalker (Di lunedì 10 febbraio 2020) Arriva la drammatica svolta per il caso di Miriam Vera Torriglia, la donna di 45 anni scomparsa da Genova lo scorso 27 gennaio. Il suo Corpo è stato Trovato privo di Vita nei boschi intorno a Torriglia, nei pressi di Genova. Sembrerebbe che si sia trattato di un suicidio. Eppure, il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello ha disposto tutti gli accertamenti sul caso, in modo da escludere ulteriori ipotesi. Secondo le ricostruzioni, Miriam Vera si era trasferita recentemente a Genova dalla mamma. Qui, stava seguendo un corso specifico finalizzato alla preparazione per l’esame di operatorio socio-sanitario. La mattina del 27 gennaio, il giorno della sua scomparsa, sarebbe dovuta andare a lezione, nei pressi del porto della città ligure. Tuttavia, non era mai entrata in aula. I familiari, non vedendola rientrare a casa, avevano subito lanciato l’allarme. Gli amici ... youreduaction

