Milano, scontri tra ultrà e polizia prima del derby: blitz con cane poliziotto in curva sud (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tensioni fuori dallo stadio Meazza nella serata del derby di Milano. Gli ultras dell'Inter sono stati protagonisti di scontri con le forze dell'ordine nei pressi del "Baretto" della curva Nord. Un supporter nerazzurro è stato arrestato, tre denunciati. L'intervento dei cani poliziotto nel secondo anello blu, settore occupato dal tifo organizzato rossonero, ha permesso di trovare materiale illegale, fumogeni e sfollagente. fanpage

