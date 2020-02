Milan-Juventus Coppa Italia 2020: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Giovedì 13 febbraio, presso lo stadio San Siro di Milano, è in programma la semifinale di andata della Coppa Italia di calcio maschile 2020 fra Milan e Juventus. Un match atteso da tutte e due le squadre che vedono nella seconda competizione nazionale per importanza un traguardo a cui puntare. I rossoneri di Stefano Pioli, oltre alla rincorsa europea che passa per la Serie A, provano a vedere il fronte continentale tramite la vittoria della Coppa Italia, mentre i bianconeri di Sarri hanno l’obbligo di rialzarsi dopo il ko patito in Campionato subito dal Verona. Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo: il duello dei duelli, quello che catalizzerà il maggior numero di attenzioni in una delle classicissime del calcio nostrano. Vedremo chi la spunterà nel primo round di questo scontro da dentro o fuori che si articolerà su 180 minuti. IN TV — Milan-Juventus di Coppa Italia, come ... oasport

