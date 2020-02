Migranti: salvarono vite in mare, cittadinanza onoraria di Palermo a Mare Jonio e Sea watch (Di lunedì 10 febbraio 2020) Palermo, 10 feb. (Adnkronos) – Oggi, alle 16 a Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando assegnerà la cittadinanza onoraria della città agli equipaggi di tre imbarcazioni “che si sono impegnate per il salvataggio di vite umane nel Mediterraneo”. In particolare, l’onorificenza sarà assegnata agli equipaggi del Motopeschereccio “Accursio Giarratano” che interruppe le operazioni di pesca per soccorrere alcuni naufraghi, e agli equipaggi delle navi “Mare Jonio” e “Sea Watch” impegnati nelle attività di monitoraggio e nel salvataggio di Migranti e naufraghi.L'articolo Migranti: salvarono vite in Mare, cittadinanza onoraria di Palermo a Mare Jonio e Sea watch CalcioWeb. calcioweb.eu

