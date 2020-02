Migranti, l’appello dei Radicali: “Italia sospenda gli accordi con la Libia. Basta essere complici” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Se l'Italia vuole tornare a farsi garante dei diritti inviolabili di ogni persona, deve immediatamente sospendere il memorandum. Questa trattativa ci sembra il tentativo di mettere a tacere chi contesta questo vergognoso patto, senza cambiarne la sostanza e a fronte di una incrementata richiesta di supporto da parte della Libia, ma il Governo deve avere ben chiaro che i 'contentini' non funzionano quando c'è in ballo la vita delle persone. Non vogliamo essere complici un giorno di più": questo l'appello lanciato dai Radicali Italiani a una settimana dal rinnovo automatico del Memorandum Italia-Libia sui Migranti. fanpage

