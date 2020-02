Meteo: settimana altalenante, tra maltempo e primavera (Di lunedì 10 febbraio 2020) La seconda settimana di febbraio parte all’insegna dell’instabilità sul fronte Meteo. Piogge e forti raffiche di vento la faranno da padroni, su impulso di una scia di perturbazioni legate al ciclone nord europeo in veloce discesa sull’Italia. Ma sarà subito primavera (anche se per poco). Piogge e vento forte Nonostante non si possa parlare di inverno vero e proprio, nella seconda settimana di febbraio l’Italia sarà interessata da temporali anche intensi a partire dal settore settentrionale. La nuova fase di instabilità, trainata dall’influenza del ciclone nord europeo con importanti accenti soprattutto a metà del periodo in questione, vedrà in scena forti raffiche di vento e pioggia. Secondo gli esperti de IlMeteo.it, già dalla giornata di oggi, lunedì 10 febbraio, si assisterà a un peggioramento su Liguria e settore tirrenico. Rovesci di media intensità potrebbero ... thesocialpost

