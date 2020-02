Meteo, scatta l’allerta su Milano e Monza: vento forte in arrivo e pericoli (Di lunedì 10 febbraio 2020) scatta l’allerta Meteo per vento forte in Lombardia nelle province di Milano e Monza per la giornata di martedì 11 febbraio. Sono previsti forti correnti in quota da nordovest sulla regione, in particolar modo oltre i 1.500 metri, dove risulteranno molto forti e con valori fino a 110-140 km/h oltre i 2.000 metri. Sulle zone alpine, prealpine e Appennino tra i 500 e i 1500 metri di quota, possibili velocità medie del vento fino a 40 km/h, con valori localmente superiori sui settori occidentali. Attorno a 1500 metri di quota raffiche fino a 90-110 km/h. su Il Notiziario. ilnotiziario

