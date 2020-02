Meteo Italia sino al 22 Febbraio, svolta invernale a CARNEVALE (Di lunedì 10 febbraio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 22 Febbraio Le condizioni Meteo climatiche continuano a mostrarci peculiarità autunnali e in un'ottica invernale, almeno sino a metà mese, non abbiamo novità da darvi. Enormi depressioni polari, collocate tra il nord Atlantico e il nord Europa, continueranno a sostenere un marcato flusso zonale - correnti atlantiche - con parziale estensione verso l'arco alpino. Ciò impedirà, per un po' di tempo, che l'Alta Pressione prenda decisamente il sopravvento. Procedendo verso l'ultima decade mensile, periodo di CARNEVALE, la dinamicità atmosferica potrebbe farsi più pronunciata a seguito di alcune timide frenate zonali. L'Alta Pressione, per capirci, potrebbe provare a spingersi in direzione delle Isole Britanniche e così facendo ondulerebbe le correnti d'alta quota innescando rapide incursioni d'aria fredda verso sud-sudest. Da valutare ... meteogiornale

DPCgov : ????Ancora venti di burrasca e freddo sull’Italia. Neve, anche a quote collinari, al Centro-Sud. Leggi l'avviso meteo… - Notiziedi_it : Tempesta Ciara, venti a 200 km/h in Europa. Le previsioni meteo per l’Italia - iconanews : Allerta meteo,venti burrasca a centrosud -