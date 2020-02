Meteo Italia: in arrivo la tempesta di nome Ciara (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ciara, sta mettendo in disordine mezza Europa, disagi in Francia e Germania, presto interesserà anche l’Italia con i suoi forti venti Gli effetti di Ciara in Gran Bretagna (Fonte foto: ilfattoquotidiano.it) C’è ancora da aspettare per quella che viene annunciata come l’estate più calda del secolo. Intanto, a preoccupare l’Europa, è qualcosa che proprio di caldo, non ha nulla, la tempesta Ciara. Dopo aver creato disagi in Gran Bretagna, Francia, Olanda, Germania, il ciclone potrebbe abbattersi anche su alcune regioni Italiane. Tanti, i voli già cancellati a causa dei forti venti, da Parigi, alle città tedesche di Colonia e Dusseldorf, fino alla tratta di treni ad alta velocità, Amsterdam-Berlino. LEGGI ANCHE: BRASILE, IMMAGINI INCREDIBILI: “È LA MANO DI DIO” – FOTO LEGGI ANCHE: OSCAR 2020: TUTTI I VINCITORI E I PREMI ... chenews

