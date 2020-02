Meteo 7 Giorni: TEMPESTA lambisce l'Italia, ma prosegue il NON INVERNO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Meteo SINO AL 16 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Condizioni di Meteo avverso e tempestoso stanno flagellando oltre mezza Europa, per le conseguenze del Ciclone Ciara che ha impatto sull'Europa Settentrionale con venti da uragano e onde gigantesche. Disagi davvero notevoli si sono avuti tra Regno Unito e Scandinavia, con venti capaci di raggiungere picchi di raffica superiori ai 150/160 chilometri all'ora. Nonostante la violenta TEMPESTA che imperversa sull'Europa Centro-Settentrionale, gli effetti sull'Italia sono limitati in quanto l'anticiclone continua a mantenersi ben solido alle basse latitudini mediterranea attenuando quindi il flusso d'aria umida. La contrapposizione della profonda depressione europea con l'anticiclone mediterranea è la causa dei venti tempestosi sul Continente. L'Italia si trova nell'area di confine fra l'alta pressione e le propaggini ... meteogiornale

