Mercato Juventus, “The Sun” conferma: in estate assalto al francese (Di lunedì 10 febbraio 2020) Mercato Juventus – Novità importanti in chiave Mercato. La Juventus, che è in piena lotta scudetto con Inter e Lazio, inizia già a pensare anche alla prossima stagione. I bianconeri di Paratici hanno infatti sempre gli occhi puntati sulle occasioni di Mercato più ghiotte nell’ottica di rinforzare sempre di più il roster ora a disposizione di Sarri. Tra i ruoli maggiormente attenzionati c’è quello di terzino sinistro visto e considerato lo scambio saltato sull’asse Kurzawa-De Sciglio dell’ultima finestra invernale. Mercato Juventus, assalto a Kurzawa Secondo quanto riportato dal ‘Sun’ la Juventus potrebbe tornare prepotentemente proprio sul mancino francese del Paris Saint Germain. Kurzawa in scadenza a giugno e ad un passo dall’arrivo a Torino già a gennaio piace quindi ancora parecchio alla dirigenza bianconera. Un piccolo aiuto in tal ... juvedipendenza

juventusfc : Riepilogo ??I movimenti di mercato della sessione invernale: - GoalItalia : A gennaio lo ha chiesto in prestito il Bayern ?? Ora Douglas Costa deve confermarsi sul campo ???? [@romeoagresti] - AlexDGlondon : Se la @juventusfc reagisce subito, che ben venga. se invece la @Juventus dovesse fare altri passi falsi in questo p… -