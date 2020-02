Mercato bisettimanale, si riparte da Campo Genova: oggi il sopralluogo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il Mercato bisettimanale torna in città, ma si sposterà a Campo Genova. Si partirà da domani mattino fino alla fine del 2020. Nei giorni scorsi il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha firmato l’ordinanza nr. 41 dell’8 febbraio 2020. oggi pomeriggio, in prima convocazione, ci sarà il consiglio comunale per trovare la sede ufficiale della fiera. Nel caso in cui non si raggiungerà il numero è tutto rinviato alla giornata di domani. Dapprima però le associazioni di categoria, insieme con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale effettueranno un sopralluogo a Campo Genova per gli ultimi appunti in vista della giornata di domani. Dovrebbero essere circa 200 gli stalli presenti. L'articolo Mercato bisettimanale, si riparte da Campo Genova: oggi il sopralluogo proviene da Anteprima24.it. anteprima24

irpiniatimes1 : Il mercato bisettimanale a Campo Genova: ecco l’ordinanza -