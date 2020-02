Massacrata di botte all’8° mese di gravidanza dal marito. Muore anche il bambino (Di lunedì 10 febbraio 2020) Quella di cui parleremo oggi, è una storia di violenze sfociata in femminicidio. Dopo qualche giorno dal caso di Trapani, dove una donna è morta per mano del marito dopo essere stata picchiata e seviziata per tre giorni. Il delitto si è svolto a Versciaco (Bolzano). La vittima si chiamava Fatima Zeeshan, di orgini pakistane e aveva solo 28 anni, era incinta all'ottavo mese. E neppure questo ha fermato la ferocia di suo marito Mustafa, più vecchio di lei di 10 anni. L'uomo non ha avuto alcuna pietà l'ha riempita di calci e pugni. Arrivando a soffocarla fino a portare sua moglie incinta alla morte. Purtroppo nemmeno il bimbo che portava in grembo è sopravvissuto alla furia omicida del pakistano. Continua… Il terribile duplice omicidio è avvenuto il 29 gennaio, ma i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della povera Fatima solo il giorno successivo, dopo che il marito ... howtodofor

