Martina Rossi processo: la sua morte potrebbe restare impunita, rischio prescrizione anche per tentato stupro (Di lunedì 10 febbraio 2020) morte Martina Rossi news oggi: anticipata dal 20 settembre 2020 al 10 febbraio l’udienza del processo d’Appello a carico di Luca Vanneschi e Alessandro Albertini, due ragazzi di Castiglion Fibocchi (Arezzo) condannati il 14 dicembre 2018 in primo grado a 6 anni con le accuse di morte in conseguenza di altro reato e tentata violenza sessuale. Era il 3 agosto 2011 e la vacanza della studentessa genovese di 20 anni a Palma di Maiorca si è trasformata in tragedia: è morta dopo essere precipitata dal balcone al sesto piano di un hotel in Spagna per sfuggire ad una presunta violenza sessuale. Questa la ricostruzione dell’accusa, contestata dalla difesa che invece sostiene che la giovane si sia suicidata. Martina Rossi processo: rischia prescrizione anche il secondo capo d’accusa di tentato stupro Lo scorso 28 novembre tuttavia uno dei due reati contestati loro è ... urbanpost

