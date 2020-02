Marocchino non vuole pagare il sacchetto e sfascia il negozio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Valentina Dardari L’uomo pretendeva di avere gratis il sacchetto che invece costa 10 centesimi. Con una mazza ha sfasciato il negozio e rubato i soldi in cassa. Arrestato dai carabinieri Abdul Saktani, Marocchino di 28 anni, è stato arrestato per aver prima preso a mazzate, e poi rapinato, un negozio. L’ira è scaturita in seguito alla richiesta del commesso dei 10 centesimi per l’acquisto del sacchetto. Che l’uomo invece pretendeva di avere gratuitamente. Alla fine ha preso a sprangate l’esercizio commerciale mandando in frantumi la vetrina e, dopo aver arraffato 600 euro di incasso, se l’è data a gambe, facendo perdere le proprie tracce. O almeno così pensava. Durante la fuga ha infatti commesso un errore ed è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un irregolare senza permesso di soggiorno. Non voleva pagare 10 centesimi Il fatto è avvenuto in uno store sito in via ... ilgiornale

