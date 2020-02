Marcucci: "Governo a rischio? Si pensi al bene del Paese" (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Urlare contro il decreto legge o contro il Milleproroghe è sbagliato, bisogna mettersi al tavolo e trovare la soluzione. bene, se c'è la volontà di trovare una soluzione, ma usare questa vicenda per altri fini inquina le acque”. In un'intervista al Corriere della Sera il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci osserva un po' perplesso lo scontro sulla giustizia che sta dilaniando la maggioranza di Governo. E si appella ai partiti che sostengono Giuseppe Conte perché abbassino i toni, la smettano di parlare di emendamenti e altri strumenti parlamentari e lavorino invece di gran lena per trovare un compromesso. “Il lavoro da fare è tanto. Il lodo Conte è un passo avanti, che poi andrà calato negli strumenti normativi possibili. Definiamo le cose, scriviamo un testo” esorta Marcucci nell'intervista. Secondo il capogruppo dem a Palazzo Madama, infatti, il Milleproroghe “è parte ... agi

