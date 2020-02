Mara Venier, frecciatina a Barbara D’Urso: “Bugo è qui gratis, Morgan avrà preso qualcosa” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo la fine del settantesimo Festival di Sanremo, Mara Venier ha ospitato a Domenica In tutti gli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston. Tutti tranne uno, Morgan. Infatti dopo la lite che ha visto come protagonisti l’appena citato Marco Castoldi, in arte Morgan, e Bugo (ndr.), i due artisti hanno iniziato una diatriba rimbalzata sulle pagine dei giornali e dei salotti televisivi. Ma se Bugo ha deciso comunque di accettare l’invito di Zia Mara e presentarsi a Domenica In la scorsa domenica 9 febbraio, Morgan ha scelto la ‘concorrenza’. Marco Castoldi ha deciso infatti di raccontare la sua versione dei fatti nel salotto di Live-non è la D’Urso. Morgan si è presentato infatti in prima serata su Canale 5 lo stesso 9 febbraio. In merito a questo accadimento, Mara Venier ha voluto lanciare una frecciatina velata alla collega Barbara ... velvetgossip

stanzaselvaggia : Domani incontrerò Achille Lauro da Mara Venier e improvvisamente ho realizzato che non so cosa mettermi per impressionarlo. #sanremo2020 - trash_italiano : Mara Venier che va a sedersi perché sa già che altri 2 minuti ed avrebbe spoilerato il vincitore di #Sanremo2020 - VanityFairIt : Mara Venier che scende le scale con le scarpe in mano per noi ha vinto già tutto. #Sanremo2020 #SanremoConVanity -