Mara Venier chiude con Domenica IN la galoppata Sanremese: ascolti da record anche per lei? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cresce l’attesa questa mattina per i dati di ascolto della giornata del 9 febbraio 2020 in particolare per scoprire se l’effetto Sanremo è proseguito anche nella giornata di ieri. In questa ultima settimana infatti, come ha più volte ricordato il direttore di rete Stefano Coletta, tutti i programmi del day time di Rai 1 hanno subito una crescita negli ascolti grazie a tutto l’affetto che il pubblico ha dimostrato intorno a questa edizione del Festival. E ci si aspetta quindi che anche Domenica IN in onda il 9 febbraio 2020, registri ascolti clamorosi con un nuovo record per Mara Venier. Come spesso succede la puntata di Domenica IN del “day after” è una sorta di prolungamento di Sanremo, con la differenza che, almeno i cantanti che si esibiscono per primi, hanno anche la possibilità di confrontarsi con i giornalisti come è successo ieri sopratutto nella ... ultimenotizieflash

stanzaselvaggia : Domani incontrerò Achille Lauro da Mara Venier e improvvisamente ho realizzato che non so cosa mettermi per impressionarlo. #sanremo2020 - trash_italiano : Mara Venier che va a sedersi perché sa già che altri 2 minuti ed avrebbe spoilerato il vincitore di #Sanremo2020 - VanityFairIt : Mara Venier che scende le scale con le scarpe in mano per noi ha vinto già tutto. #Sanremo2020 #SanremoConVanity -