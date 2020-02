Mancini: «Obiettivo ad Euro 2020? Contento solo se vinciamo» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale, non si tira indietro. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport Nessuna scaramanzia. Roberto Mancini non si tira indietro, anzi rilancia. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ct della nazionale ha dichiarato quale sarà l’Obiettivo dell’Italia: «La Francia è molto forte, oltre che giovane. Anche noi però siamo forti e giovani, abbiamo giocatori molto bravi. Possiamo fare cose ottime. Sarò soddisfatto se arriviamo primi. È l’atteggiamento giusto. Noi siamo l’Italia, è da troppo tempo che non vinciamo in Europeo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

