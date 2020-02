Mamma riabbraccia la figlia morta a sette anni grazie alla realtà virtuale: ecco come è stato possibile (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Che vuol dire reale?”. Se Matrix e la neuro-simulazione interattiva in cui vivono gli esseri umani erano solo un film, l’esperimento prodotto in Corea del Sud dalla Munhwa Broadcasting Corporation e intitolato “I met you”, non è solo un documentario. Perché Jang Ji-sung grazie alla tecnologia digitale ha potuto riabbracciare la sua Nayeon, la figlia persa per un male incurabile a soli sette anni. Questo perché la realtà virtuale oggi è sempre più presente nel quotidiano e a grandi passi sta rivoluzionando diversi aspetti delle nostre vite, tra cui il concetto di perdita e di lontananza. L’emittente sudcoreana ha ricreato in una simulazione l’immagine digitale della piccola Nayeon e ha dato alla Mamma Jang gli strumenti per entrare nel sogno: un visore VR e dei guanti capaci di replicare le sensazioni tattili. Quando il mondo virtuale si è acceso, Jang non poteva credere ai propri ... ilfattoquotidiano

