Maltempo Australia, a Collaroy le onde divorano fino a 25 metri di spiaggia e lasciano un’apocalisse di schiuma marina [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le onde hanno spazzato via intere spiagge nel nord dell’area di Sydney e le case sulla costa hanno perso i giardini che si affacciavano sul mare. Le tempeste che hanno colpito gran parte dell’area di Sydney nel weekend sono state particolarmente violente sulle Spiagge settentrionali, dove alcuni sobborghi sono stati evacuati. Le immagini da Collaroy mostrano che la spiaggia è stata ingoiata dalla schiuma marina, portata a riva dai forti venti e dalle onde alte fino a 6 metri (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Australia, dagli incendi alle alluvioni: a Sydney il triplo della pioggia di febbraio in pochi giorni, evacuazioni e 100.000 case senza elettricità FOTO e VIDEO Grandi onde di una schiuma marina scura sono arrivate a pochi metri dalle case sulla spiaggia. La schiuma marina arrivava a metà polpaccio in una strada di Collaroy che si ... meteoweb.eu

