Madre sceglie di non somministrare il farmaco prescritto al figlio: bimbo di 4 anni muore di influenza (Di lunedì 10 febbraio 2020) La donna ha chiesto consigli in un gruppo No Vax e ha scelto di non dare ai propri bambini il farmaco prescritto dal medico Una vicenda destinata a far discutere quella che riguarda la morte di un bambino di doli 4 anni, morto a causa delle complicazioni di un influenza. Una patologia banale per cui … L'articolo Madre sceglie di non somministrare il farmaco prescritto al figlio: bimbo di 4 anni muore di influenza NewNotizie.it. newnotizie

della_popolo : RT @Alessan32267656: @aurora_uras @carlo_bravi @Margher82217702 @BettiPatrizia @marioadinolfi Bene. In base a questo principio anche per la… - Margher82217702 : RT @Alessan32267656: @aurora_uras @carlo_bravi @Margher82217702 @BettiPatrizia @marioadinolfi Bene. In base a questo principio anche per la… - mracarm : Io mi immagino sto soggetto che cerca 'Vergine Maria' su Google e sceglie accuratamente la foto da postare tipo mi… -