Lutto per Teresa Langella | è morto il nonno dell’ex tronista

Uomini e donne : Grave Lutto per Teresa Langella : Teresa Langella dice addio a suo nonno: “Un pezzo di storia mi ha abbandonato” Grave lutto per Teresa Langella. La giovane protagonista di Uomini e donne, fidanzata con Andrea Dal Corso, ha perso suo nonno. Un lungo messaggio su Instagram è il modo in cui ha voluto ricordarlo scrivendo: “Solo stamattina ho ricevuto la terribile telefonata, quella che una nipote non vorrebbe mai ricevere. Voglio che tu sappia quanto sia stato grande ...

Uomini e Donne news : grave Lutto per Raffaella Mennoia - l’ex Jack le scrive : Uomini e Donne news: è morto il padre di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi Un grave lutto ha colpito Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi. È venuto a mancare il padre dell’ex postina di C’è posta per te. Lo ha annunciato la stessa […] L'articolo Uomini e Donne news: grave lutto per Raffaella Mennoia, l’ex Jack le scrive proviene da Gossip e Tv.

Lutto per Raffaella Mennoia - autrice di Uomini e Donne : la sua dedica su Instagram : Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, ha recentemente subìto un Lutto: suo padre infatti è scomparso dopo una malattia. La stessa Raffaella aveva iniziato a parlare dell’argomento a Ottobre 2019, rivelando di essere poco presente sui social proprio per via delle condizioni di suo padre. A Novembre invece l’autrice aveva rivelato che suo padre era stato trasferito dall’ospedale di Tor Vergata ad un’altra ...

Grave Lutto per Teresa Langella di Uomini e Donne : tutto il dolore dell’ex tronista : Un giorno davvero triste per Teresa Langella, colpita da un Grave lutto in famiglia. La ex tronista di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Dal Corso non ha esitato a parlare di “terribile telefonata” nel dare la brutta notizia ai suoi tanti fan di Instagram. Proprio di recente aveva fatto parlare di sé per un nuovo progetto che l’aveva resa al settimo cielo: lavorare in radio. “L’idea di fare radio è sempre stato uno dei miei sogni nel cassetto ...

UeD - grave Lutto per Teresa Langella : “Terribile telefonata” : Teresa Langella, grave lutto per l’ex tronista di Uomini e Donne: il messaggio su Instagram Non è un giorno facile per Teresa Langella, ma purtroppo uno di quelli più difficili della vita di una persona e che risveglia, in malo modo purtroppo, il bambino che abbiamo dentro. Con un messaggio postato tra le stories di […] L'articolo UeD, grave lutto per Teresa Langella: “Terribile telefonata” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne | Grave Lutto per Teresa Langella : “Mi ha abbandonato” : Uomini e Donne | Teresa Langella del Trono Classico ha comunicato ai suoi fan di aver avuto un Grave lutto in famiglia Teresa Langella, sul suo profilo Instagram, ha avvertito i fan di aver avuto un Grave lutto in famiglia. L’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato nelle scorse ore di […] L'articolo Uomini e Donne | Grave lutto per Teresa Langella: “Mi ha abbandonato” è stato pubblicato prima sul sito ...

A 15 anni muore per lo stesso tumore che ha ucciso il padre : “Per i medici era stress da Lutto” : La storia di Alana Finlayson, 15enne scozzese, morta a maggio del 2019 per lo stesso tumore al cervello che 19 mesi prima aveva ucciso suo padre Paul. I medici pensavano che volesse attirare l'attenzione e che il suo malessere fosse la conseguenza del dolore per il lutto. La mamma: "Prima che il suo cuore smettesse di battere mi ha chiesto di raccontare ciò che le è successo così che non capiti mai più a nessun altro".Continua a leggere

Lutto cittadino per i funerali di Giuseppe e Salvatore : Tempo di lettura: 1 minutoSan Prisco (Ce) – Una comunità straziata dal dolore che piange la morte di Giuseppe Mingione e Salvatore Fusco, i due amici di 19 e 24 anni che si sono scontrati mortalmente con le rispettive auto sulla Statale 700 all’altezza di Santa Maria Capua Vetere, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Lo scontro è stato tremendo, tanto che i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che costatare il decesso ...

Lutto per Aldo - Giovanni e Giacomo : muore lo storico produttore Paolo Guerra : Sono ore strazianti per il mitico trio Aldo, Giovanni e Giacomo: lo storico produttore e amico Paolo Guerra, si è spento all’età di 70 anni, dopo una lunga lotta con la malattia. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti hanno voluto salutarlo un’ultima volta. Lo scorso week end i tre comici hanno pubblicato un post sulla loro pagina Facebook in cui hanno ricordato l’amico scomparso. Chi era Paolo Guerra Paolo Guerra è stato un ...

Lutto a Montichiari : 44enne madre di tre figli muore per una polmonite batterica : Lutto a Vighizzolo, frazione di Montichiari in provincia di Brescia, per la prematura scomparsa della 44enne Roberta Valgiovio. La donna, sposata e madre di tre figli, era stata ricoverata dieci giorni fa all'ospedale di Desenzano del Garda per una polmonite batterica. Sabato le sue condizioni di salute si sono aggravate e la donna è morta. Oggi pomeriggio i funerali nel duomo di Montichiari.Continua a leggere

San Prisco a Lutto per Giuseppe e Salvatore - morti nell’incidente sulla Variante a Caserta : La piccola comunità di San Prisco sconvolta per l'incidente stradale nel quale hanno trovato la morte due giovani del territorio. Per Giuseppe Mingione, 19 anni e Salvatore Fusco, 24 anni non c'è stato scampo. Ora si attende l'esame autoptico necessario agli inquirenti che cercano di chiarire la dinamica dell'impatto, per poi fissare i funerali.Continua a leggere

Gravissimo Lutto per Aldo - Giovanni e Giacomo - lo straziante messaggio : “Starà cercando di…” [FOTO] : Grave lutto per il trio Aldo, Giovanni e Giacomo Qualche giorno fa il trio Aldo, Giovanni e Giacomo è tornato al cinema con un nuovo film. Mentre nelle ultime ore gli attori sono stati colpiti da un grave lutto. Purtroppo un brutto male se lo ha portato via dai suoi cari e dalle persone che gli volevano bene. Per l’occasione gli attori hanno deciso di condividere su Instagram un lungo e straziante messaggio d’addio. Stiamo parlando ...

Scienza mondiale in Lutto - vinse il premio Nobel per la medicina. Le sue scoperte hanno segnato un’epoca : Stanley Cohen, biochimico statunitense premio Nobel per la medicina nel 1986 con Rita Levi-Montalcini, è morto a Nashville il 5 febbraio scorso: aveva 97 anni. Nato a New York il 17 novembre 1922, dal 1952 Cohen si dedicò, presso la Washington University, dove era professore, a esperimenti sulla biochimica della crescita cellulare. L’anno seguente collaborò con Rita Levi Montalcini allo studio del fattore di crescita delle cellule nervose ...

Treno deragliato - il macchinista Dicuonzo stava per andare in pensione : Lutto cittadino a Pioltello : lutto cittadino oggi a Pioltello, paese dell'hinterland di Milano dove viveva Mario Dicuonzo, uno dei due macchinisti di Trenitalia rimasti uccisi ieri nel deragliamento del Frecciarossa 9595. Dicuonzo era originario di Capua, in Campania. Lascia una moglie e un figlio, oltre al fratello, macchinista come lui. Tra pochi mesi il ferroviere sarebbe andato in pensione.Continua a leggere