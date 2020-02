Lutto per Aldo, Giovanni e Giacomo: muore lo storico produttore Paolo Guerra (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono ore strazianti per il mitico trio Aldo, Giovanni e Giacomo: lo storico produttore e amico Paolo Guerra, si è spento all’età di 70 anni, dopo una lunga lotta con la malattia. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti hanno voluto salutarlo un’ultima volta. Lo scorso week end i tre comici hanno pubblicato un post sulla loro pagina Facebook in cui hanno ricordato l’amico scomparso. Chi era Paolo Guerra Paolo Guerra è stato un produttore teatrale e cinematografico. Fondatore della casa di produzione e management Agidi, nata nel 1981, Guerra, testimone degli esordi del trio, ha prodotto tutti i film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Tra questi anche l’ultima pellicola Odio L’Estate, con cui si conclude una collaborazione durata ben 27 anni. Di recente, Guerra è stato colpito da un brutto male, che ha combattuto fino alla fine. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto ... thesocialpost

